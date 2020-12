'Monte Everest é ainda mais alto do que se pensa', diz China e Nepal

A altura do Everest foi determinada pela 1ª vez por uma equipe britânica em 1856, que mediu 8.842 metros | Foto: Reprodução Internet

O Monte Everest é ainda mais alto do que especulavam. Os governos da China e do Nepal entraram em consenso sobre os dados da altura do pico mais alto do mundo, nesta terça-feira (8).

A nova altura da montanha foi confirmada pelos ministros de Relações Internacionais da China e do Nepal, Wang Yi e Pradeep Gyawali, em uma cerimônia conjunta transmitida virtualmente por conta da pandemia do novo coronavírus.

Depois de duas missões independentes, uma de cada lado da fronteira, a distância da base ao pico do Everest foi revista com maior precisão e confirmada por ambos os países: são 8.848,86 metros de altura. O número é quase um metro maior do que apontavam as estimativas anteriores.

Uma preocupação dos especialistas da missão que recontava a altura do monte mais famoso do mundo era de que ele tivesse diminuído. Isso porque, depois de um grande terremoto em 2015, diversas estruturas do monte foram danificadas e uma avalanche causou destruição pelo caminho.

Mesmo com esta preocupação, não restavam dúvidas de que o Everest continuaria a ser o pico mais alto do mundo. É que o 2º mais alto, o Monte K2 (nos Himalaias), tem 8.611 metros de altura.

*Com informações do G1

