Brasil tem a maior expansão de casos de covid entre países afetados

O covid-19 está estabilizado em algumas áreas no mundo, porém, aqui no Brasil o índice de pessoas afetadas pelo vírus subiu 35% em comparação à semana anterior, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). A taxa coloca o Brasil como o local com o maior aumento percentual entre os atuais cinco países mais atingidos pelo novo coronavírus.

Nos EUA, o número total de novos casos chegou a 1,2 milhão no período, um aumento de 9% em comparação à semana anterior. O Brasil ficou em segundo lugar em novos casos, com 295 mil. Mas registrou a maior taxa de expansão em apenas uma semana entre os locais que servem de epicentro para a pandemia

Na Índia, foram 251 mil novos casos, uma queda de 15%. Os russos vêm na quarta posição, com um aumento de 6% e um total de 191 mil casos. A Itália somou 145 mil novos casos, uma queda de 12%. Juntos, esses cinco países representaram mais da metade de todos os novos casos no mundo nos últimos sete dias.

Em termos acumulados, o Brasil vem na terceira posição, com 6,6 milhões de casos, número que só é superado por 9 milhões na Índia e 14 milhões nos EUA.

Os dados revelam que a expansão brasileira é também mais intensa que a média das Américas. Na região, número semanal de novos casos atingiu 1,8 milhão nesta semana com 26 624 novos óbitos. Isso representa um salto de 12% e 18% em relação à semana anterior, respectivamente.

Os Estados Unidos foram responsáveis por 68% de todos os novos casos registrados na última semana na região. O Brasil vem na segunda posição, com 295,6 mil novos casos. Isso representa 1.391 novos casos por 1 milhão de pessoas. A lista regional é seguida pelo México, com 66 mil novos casos. O país na fronteira com os EUA, porém, também registrou uma estabilização de mortes em comparação à semana anterior e um aumento de apenas 2% em novos casos.

No Brasil, a OMS indica ainda que o número de novas mortes foi de 3.990 na semana, um aumento de 19% em comparação com a semana anterior.

