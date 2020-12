Guepardo é devorado por crocodilo em beira de lago; veja as imagens

| Foto: Divulgação

Um jovem guepardo, que matava a sede à beira de um lago, acabou sob as presas de um enorme crocodilo. A cena chocante foi registrada no Parque Nacional Kruger, na África do Sul.

Apesar de alerta, o felino não teve como antecipar o bote do réptil que ao sair da água, cravou a mandíbula no pescoço da presa.

| Foto: Divulgação

"Infelizmente, perdemos um dos machos jovens", disse o guia Busani Mtshali, em vídeo compartilhado no canal de YouTube do parque. "Aquele crocodilo estava preparado para uma emboscada", explicou

