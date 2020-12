Vídeo: Youtuber norte-americano destrói PS5 novo

O produtor de conteúdo realiza esmagamentos utilizando até mesmo tratores | Foto: Reprodução Internet

Um produtor de conteúdo norte-americano, deixou em pedaços um Playstation. O dono do console com o uso de uma trituradora e o experimento foi exibido em vídeo no YouTube, no dia 20 de novembro. Crunch, que é conhecido por produzir imagens de objetos sendo esmagados, recentemente também destruiu um iPhone 12.

O seu preço sugerido é de R$ 4.699, na versão com Blu-Ray, ou R$ 4.199, na edição totalmente digital, sem o driver de discos.

O produtor de conteúdo realiza esmagamentos utilizando até mesmo tratores, e, desde 2019, acumulou cerca de 12 milhões de visualizações em seus conteúdos. Entre os seus alvos, estão também brinquedos, tênis, instrumentos musicais, objetos de plástico e alimentos, como melancias e garrafas de refrigerante.

No vídeo em que triturou o PS5, Captain Crunch utilizou seu triturador industrial. Além do console, que precisou ser destruído em partes por causa do seu tamanho, foram moídos os cabos USB e de força, além dos manuais, o controle DualSense, o suporte do videogame e sua caixa. O resultado foi simplesmente um emaranhado de milhares de pedaços de plástico, metal e papelão.

*Com informações do Tudo Tech

Leia Mais:

Mulher morre após acidente entre motocicleta e carreta na BR-174

Estudo mundial de vacina contra o HIV recruta voluntários em Manaus