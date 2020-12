Russo quase fica sem nariz ao tentar beijar cavalo

Em São Petersburgo, na Rússia, é comum ver pessoas passeando a cavalo em praças públicas. Mas um acidente aconteceu entre um homem e um equino, que "esqueceu" que era herbívoro ao abocanhar o nariz do jovem.

O caso, divulgado pelo portal Fontanka, possui três versões diferentes sobre o ocorrido. A de Vasily, que quase perdeu o nariz; a versão de Vera, que testemunhou o acidente; e o relato da polícia local.

O primeiro diz que estava sóbrio após ter saído de um karaokê e, ao ver duas mulheres passeando a cavalo, chegou perto de uma delas para acariciar o animal, quando levou uma bela mordida no nariz. "Eu bebi ontem, mas não estava bêbado. Mas nunca iria beijar um cavalo porque é perigoso. Eu queria acariciá-lo. Eu o alimentei com cenouras, e então o cavalo se vira bruscamente para mim e morde", falou.

O versão de Vera é um pouco diferente: ela relata que o homem estava bêbado e foi avisado que o cavalo não gostava que chegassem muito perto de sua cara.

"Ele saiu bêbado do karaokê e cercou o cavalo da minha amiga, estávamos sóbrias. Fiquei parada e esperei por ela, a uma distância de três metros. O homem pediu para acariciar o cavalo, sendo avisado que o cavalo não devia ser tocado no rosto. Vasily ficou em frente ao focinho. Minha amiga disse: 'tome cuidado, não acaricie o rosto, ela não gosta'. Então ele trouxe seu rosto para o focinho do cavalo a uma distância de 5 a 10 cm", testemunhou. A polícia confirma a versão de Vera, acrescentando a tentativa de Vasily em dar um beijo no animal, o que teria motivado a mordida. Já no hospital, a vítima recebeu alguns pontos para fechar a ferida, mas não precisou ter o nariz imobilizado.

*Com informações do UOL