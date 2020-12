Casal recupera mala com joias de R$ 1,2 milhão após alguém devolvê-la

Um casal norte-americano da Flórida recuperou uma mala lotada de joias estimada no valor de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) graças à atitude solidária de um desconhecido, que encontrou as preciosidades e resolveu devolvê-las.

O homem que devolveu as joias, um fazendeiro identificado apenas como Michael, ganhou apelido de "anjo do Natal" depois do gesto de honestidade, que trouxe grande alívio a Joe Fitzgerald e à mulher dele, Elif.

Os dois estiveram com as malas de joias no evento de caridade Denim and Diamonds, no sábado (5). Quando deixavam o local, eles tiveram que deixar a bolsa no porta-malas do carro.

De acordo com o programa televisivo ABC Action News, o problema foi que o porta-malas se abriu, deixando para trás na estrada a mochila lotada de brincos e colares valiosos. O casal só foi descobrir depois que o compartimento se abriu.

Michael, assim que achou a bolsa de joias largada no trajeto, percebeu que elas valiam muito. E notificou imediatamente a polícia por telefone. Elif relatou que mais tarde recebeu dezenas de ligações e mensagens de texto no celular informando sobre a mala ter sido encontrada largada na estrada. Joe e Elif deram um presente de natal e um abraço em Michael por ter devolvido a fortuna. "Fiquei completamente chocada que ele [Michael] devolveu", disse a mulher. "Tenho joias valiosas. É uma sensação incrível saber que existem pessoas como esse homem".

*Com informações do UOL