Assustador! Cobra é flagrada saindo de vaso sanitário; veja vídeo

No vídeo, é possível ver o momento em que o animal "surge" pelos encanamentos | Foto: Reprodução

Já pensou você ir ao banheiro para fazer suas necessidades biológicas e dar de cara com uma cobra dentro do vaso sanitário? Assustador não é mesmo?! Mais foi exatamente isso que aconteceu com um internauta, que ainda gravou um vídeo do réptil voltando pela encanação.

O caso aconteceu em Singapura, no Sul da Malásia. Segundo informações do jornal britânico The Sun, internautas apontaram que o vídeo foi registrado no parque Pasir Ris. Apesar da pessoa que fez o vídeo confirmar, um porta-voz do parque negou que a cobra tenha sido vista no local.

No vídeo, é possível ver o momento em que o animal "surge" pelos encanamentos. Assustada, após notar a presença da pessoa que estava registrando o vídeo, a cobra foge por onde veio. Assista:

| Autor: Reprodução/YouTube

*Com informações de Ig

