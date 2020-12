Jacaré de Hitler será empalhado e exibido em museu de Moscou

O réptil, chamado de Saturno, foi encontrado por soldados britânicos em Zoológico de Berlim, em 1946 | Foto: Reprodução

Um lendário jacaré, que afirma-se que pertenceu ao ditador nazista Adolf Hitler, foi empalhado e será exibido em um zoológico de Moscou. O animal morreu em maio, aos 84 anos, e durante seis meses sua pele foi trabalhada por um especialista russo em taxidermia.

O réptil, chamado de Saturno, foi encontrado por soldados britânicos em Zoológico de Berlim, em 1946. Após alguns acordos, ele foi entregue para soldados do então Exército Soviético

Segundo registros russos, uma geração de crianças e adolescentes nascidos na extinta União Soviética ficaram encantadas com Saturno, que viveu no Zoológico de Moscou após chegar ao país.

Após a morte, a pele do animal foi doada para o Darwin Museum, também de Moscou. "Nenhum réptil do museu tem uma biografia tão rica. Ele era, sem exagero, uma lenda do zoológico e tinha visto muita coisa em sua vida", afirmou um porta-voz do museu, ao tabloide britânico Daily Mail.

A direção do Darwin Museum espera começar a exibir Saturno empalhado a partir de janeiro, quando as restrições da pandemia de covid-19 devem ser diminuídas, na Rússia.

