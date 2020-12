Vídeo: Em festa religiosa, casal é flagrado fazendo sexo

Em um dos hotéis próximo ao evento, no décimo andar, um homem e uma mulher foram flagrados | Foto: Reprodução Internet

Em uma área pública cercada de prédios em Taiwan, uma multidão se formou ao redor para uma celebração religiosa nesta semana. Mas não contavam com uma cena inusitada de um casal fazendo sexo.

O grupo de budistas e taoístas em Taipei, comemorava o 165º aniversário do Palácio Qingshan quando a festa foi interrompida por um casal fazendo sexo.

Em um dos hotéis próximo ao evento, no décimo andar, um homem e uma mulher foram flagrados em momento íntimo, com as janelas abertas. Antes de o casal ser foco de atenção, uma pessoa havia gritado que vira “um centauro” no apartamento.

*Com informações do Jornal Metrópole

