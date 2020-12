Argentina está próxima da legalização do aborto

Desde 2018, dezenas de manifestações pró-legalização do aborto foram realizadas na Argentina | Foto: Reprodução Internet

A Câmara dos Deputados da Argentina já aprovou o projeto de lei de legalização do aborto até a 14ª semana de gestação. A câmara baixa de representantes argentina – que tem maioria dominada pelo partido do governo Alberto Fernandez – deu sinal verde com 131 votos a favor, 6 abstenções e 117 votos contra.

Falta apenas o Senado aprovar ou rejeitar a descriminalização do aborto.

Argentina próxima da legalização do aborto

Há dois anos atrás, o Senado Argentino já havia tido a oportunidade de aprovar uma legislação similar, mas revogou a proposta em decisão histórica. Entretanto, nessa legislatura, o jogo virou: a proposta de legalização do aborto até a 14ª semana de gestação com decisão única e exclusiva da mulher que realizará o procedimento era uma pauta importante do programa de Alberto Fernandez, eleito em 2018 como chefe do executivo da nação. Agora, o presidente controla a maioria das duas casas do governo argentino e se espera que a legislação seja aprovada.

A sessão para aprovação do texto foi incrivelmente longa. Ela se iniciou às 11h da manhã de quinta-feira (10) e só foi concluída às 7h da manhã desta sexta-feira (11). Milhares de manifestantes pró-aborto comemoraram a decisão na Praça do Congresso, em frente ao local de votação, em Buenos Aires.

Em 2019, foram registradas mais manifestações feministas a favor da legalização do procedimento. Segundo um estudo do governo argentino, são realizados mais de 450 mil abortos clandestinos no país a cada ano.

