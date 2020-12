Vídeo: Crocodilo devora homem que nadava em lagoa

O homem teve ferimentos no pescoço, braço e peito, de acordo com as autoridades | Foto: Divulgação

Mundo - Um morador de rua de 60 anos acabou sendo devorado por um crocodilo enquanto nadava em uma lagoa conhecida como na Laguna del Carpintero localizada no município de Tampico, no estado fronteiriço de Tamaulipas, no México.



Segundo testemunhas, a vítima entrou na lagoa e em questão de segundos foi atacada pelo animal selvagem. O momento do ocorrido foi capturado em vídeo, confira:

Segundo o Corpo de Bombeiros, o crocodilo tinha pelo 3 metros de comprimento.



O corpo foi resgatado e levado à costa da lagoa mas foi constatado que a vítima já estava sem batimentos. O homem teve ferimentos no pescoço, braço e peito, de acordo com as autoridades.

Na área onde o homem pratica natação é proibido, devido à grande quantidade de crocodilos.

