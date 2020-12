Novas imagens mostram onça atacando jacaré; veja o vídeo

O ataque foi rápido e certeiro | Foto: Reprodução/Vídeo/Jaguar Identification Project

Um vídeo surpreendente do ataque de uma onça-pintada a um jacaré de 36 kg, está repercutindo na web. As imagens impressionantes, registradas por Abigail Martin no Pantanal, mostram que a caçada não durou nem 30 segundos e o réptil foi feito como janta.

As imagens mostram o ataque supreendente | Autor: Reprodução/YouTube

Fundadora do Jaguar Identification Project, Martin relata que a onça é super famosa por matar jacarés enormes na frente de turistas. Apelidada carinhosamente de Mick Jaguar, a onça agarra suas presas com fúria e toda sua força, sem deixar brechas para a presa fugir.

O Jaguar Identification Project busca identificar onças, jaguares e outros grandes felinos do continente americano e entender seus modos de vida.

