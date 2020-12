Cachorro viraliza na web ao fazer drama durante vacinação; veja vídeo

| Foto: Reprodução/Twitter

O vídeo de um cãozinho com medo de uma vacina está viralizando no Twitter por conta da reação do animal ao ver a seringa. Com medo, o cachorro esconde sua cara nos braços do dono, pois sabe que levar uma injeção.

A princípio, o animal estava tranquilo na mesa do veterinário, mas é só o profissional aparecer com a agulha da injeção que tudo muda.



Internautas se identificaram muito com o cão. "Eu vendo agulha é igual", brincou um homem. "Eu tirando sangue Tire, só não quero ver", confessou outro. "Meu gatinho tomou uma por dia, por 12 dias. Quando ele via a seringa, dava um gritinho. Dá uma dó", contou uma mulher.

Assista o vídeo:

*Com informações de Ig



