Vídeo: Família tem crocodilo de 2 metros como animal de estimação

Um senhor chamado Nobumitsu Murabayashi passeia pelas ruas da cidade japonesa de Kure, na província de Hiroshima, acompanhado de um crocodilo, seu animalzinho de estimação há quase 40 anos. A cena assusta os moradores da região.

Murabayashi comprou “Caiman-san”, o crocodilo, em uma loja de animais, para atender aos pedidos insistentes do seu filho. Na época, ele pensou que o réptil nem entraria em casa, e hoje se admira com o fato de que o bicho, atualmente com 2 metros de comprimento e 45 kg de peso, esteja há mais de 39 anos com a família.

O japonês afirma que Caiman-san é um “gigante gentil” e não faz mal a ninguém. Assim como um cachorrinho, o crocodilo gosta de sair para passear com o seu mestre e, no caminho, costumam encontrar algumas crianças pequenas que adoram fazer carinho nele e até montar nas suas costas para uma “cavalgada”.

O japonês afirma que Caiman-san é um “gigante gentil” e não faz mal a ninguém | Foto: Reprodução

Numa entrevista ao site Caters News em 2016, Nobumitsu Murabayashi reconhece que, quando comprou Caiman-san, não tinha ideia de que ele iria crescer tanto, e que conseguiu interagir com o animal através de ações simples, como escovar os seus dentes, por exemplo.



Além disso, o crocodilo é um importante aliado para a esposa de Nobumitsu. “Quando ela está farta de mim, passo o dia com o Caiman”, diz ele. Na maior parte do tempo, o crocodilo passeia preguiçosamente pela casa ou relaxa em sua banheira particular. Para sair com ele, Nobumitsu teve que obter uma licença especial da prefeitura, responsabilizando-se por eventuais acidentes que possam ocorrer.

Mas, aos 69 anos, o idoso afirma que uma única vez Caiman-san mordeu uma pessoa, e foi justamente o seu filho, quando criança, mas, depois disso, jamais repetiu o ato. Embora reconheça que a maioria das pessoas talvez tivesse desistido do animal, Nobumitsu diz que preferiu dar outra chance ao bicho, e hoje confia tanto nele que deixa as crianças cercá-lo.

*Com informações do Mega Curioso