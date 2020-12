Vídeo mostra cobra de quase cinco metros encontrada em moto

Mesmo sendo agressiva, esta espécie é a favorita dos encantadores de serpentes | Foto: Divulgação

Uma cobra-rei de quase cinco metros surpreendeu os moradores da aldeia de Kanchili, na Índia. Espécie é a maior cobra venenosa do mundo e seu coquetel venenoso rapidamente paralisa o sistema nervoso e as presas das vítimas.



De acordo com o portal Hindi Saksh, o animal foi achado dentro de uma moto e capturado por um oficial do Departamento Florestal Indiano.

Mesmo sendo agressiva e dando botes com até um terço do seu corpo fora do chão, esta espécie é a favorita dos encantadores de serpentes, sendo treinadas de forma dolorosa para ficar exausta e não atacar o flautista.

