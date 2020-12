Vídeo: Vereador aparece no banheiro durante sessão virtual da Câmara

Gianluca Corrado é membro do partido antissistema e candidato a prefeito | Foto: Reprodução

Um vereador de Milão, foi "tapeado" pela tecnologia, após aparecer nu e no banho durante uma reunião virtual da Câmara. O caso ocorreu na última segunda-feira (15).

Gianluca Corrado, membro do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S) e candidato a prefeito em 2016, integra uma comissão da Câmara Municipal sobre temas de mobilidade urbana e meio ambiente.

Ele conta que havia acabado de sair do tribunal e enquanto tomava banho, iria ouvir a reunião que debatia um plano para reduzir a poluição em Milão. O único problema foi que ele esqueceu a câmera ligada.

"Eu tinha acabado de voltar do tribunal, mas queria acompanhar o debate dos meus colegas. Conectei-me para escutar, mas precisava me trocar com certa urgência porque tinha outros compromissos na agenda", disse o vereador ao jornal Corriere della Sera.



"Eu achava que tinha desligado o vídeo, mas... Fui traído pela tecnologia", finalizou.

*Com informações de Ig

