Vídeo: Crocodilo devora porco em lago e imagens impressionam

Um vídeo mostra um porco lutando desesperadamente pela vida após ser atacado por um crocodilo. O vídeo perturbador foi gravado por um turista na cidade de New Orleans, nos Estados Unidos.

Um detalhe chama bastante atenção. Segundos antes do ataque, um dos turistas, que está no mesmo barco de passeio da pessoa que registrou as imagens, joga comida na água, o que atrai o porquinho na direção do seu predador.

Em poucos instantes, o porco é arrastado para as profundezas do rio, deixando um silêncio ensurdecedor.

Um outro turista ainda chega a comentar "isso foi incrível", antes da gravação ser interrompida. Alertamos que as imagens são fortes.

Veja o vídeo

