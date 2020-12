Famílias entram em choque ao presenciar leões devorando macaco

| Foto: Divulgação

Um leão devorando um macaco, que gritava bastante antes de ser morto. Essa foi a cena presenciada por famílias durante um safári Blair Drummond, na Escócia, uma das atrações turísticas locais mais movimentadas

Segundo depoimentos dados ao tabloide inglês Daily Record, os "gritos puderam ser ouvidos em todo o parque". A direção do safári informou que o macaco Barbary escapou da área dele e foi para a região onde ficam os leões, que só esperaram um vacilo para devorá-lo.

"Era um macaco grande e surpreendentemente rápido — mas não teve a menor chance", afirmou uma testemunha. A direção do safari lamentou o ocorrido e diz que vai aprimorar a segurança.

O local pode ser um risco até para os visitantes, isso porque as pessoas adentram as jaulas com os veículos.

