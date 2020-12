Cãozinho espanta ursos do quintal e vídeo é impressionante

Alguns cachorros têm coragem de sobra, como este cão que lutou contra uma cobra para salvar uma menina. Nas redes sociais, viralizou um vídeo de outro pet para lá de corajoso. No vídeo gravado por câmeras de seguranças é possível ver o cãozinho enfrentando dois ursos que estavam no quintal da casa dele.

O cachorro desce as escadas correndo e vai para cima dos ursos sem pensar duas vezes. Eram dois animais bem maiores que o cão e mesmo assim ele consegue botar os invasores para corres. Os animais selvagens, que deveriam ser filhotes, pareceram bem assustados com o dono da casa latindo na direção deles.

Muitas pessoas ficaram impressionadas com a ação do cãozinho. "Este é meu território, você não é bem-vindo", brincou um homem. "Eu tenho certeza que os ursos ficaram chocados que um cachorro tão pequeno tem tanta coragem", comentou uma mulher. "Esse cachorro tem o coração de um leão. Ele merece um aumento", escreveu outra.

*Com informações do Canal do Pet