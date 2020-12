Desespero: vídeo mostra homem tentando escapar de cobra gigante

| Foto: Divulgação

Um vídeo desesperador e que deixou muitos internautas assustados começou a viralizar nas redes sociais. No vídeo é possível ver um homem sendo completamente imobilizado por uma cobra píton gigante. Não há informações sobre a data e o local do vídeo.

Segundo informações do Times Now News, a gravação foi publicada no Twitter, mas ninguém sabe qual foi o desfecho ou situação que levou a este acontecimento.

No vídeo, o homem pode ser visto tentando escapar da cobra enrolada em suas pernas enquanto outras pessoas se aproximam dele para ajudar.

Um dos comentários nas redes sociais disse que a vítima sobreviveu e foi hospitalizada, mas não trouxe mais informações.

Este ano, o Serviço de Polícia de Queensland, na Austrália, também se tornou viral depois de mostrar uma mulher que também terminou com uma píton selvagem enrolada em sua perna e chamou as autoridades para pedir ajuda.

Veja o vídeo

