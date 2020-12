Cachorro se esconde com medo de injeção e vídeo viraliza

Uma boa parte das pessoas tem medo de injeção, mas há alguns animais que também "tremem" ao verem a agulha. Um vídeo que viralizou no Twitter provou ser evidente que isso também pode acontecer com os cães. Nas imagens, registradas na Itália, um cachorro da raça pastor-alemão se esconde nos braços de seu dono (aparentemente alguém das forças policiais do país) quando escuta a palavra "puntura" (picada).

O filme começa com o cachorro já colocado na cama para receber tratamento do veterinário, ao lado de um homem que o abraça e acaricia. O veterinário brinca com a situação inusitada e mostra ao menos duas vezes uma seringa para o animal, que só fica mais tranquilo quando parece que o perigo já passou. Não fica claro de quando é a filmagem ou se o animal recebe o tratamento.

Veja vídeo:

