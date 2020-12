Homem flagra tubarão agressivo em jardim após alagamento

O site australiano News.com.au especula que o animal conseguiu chegar até a porta da casa de Timothee através de um canal | Foto: divulgação





Uma imagem assustadora capturada na Austrália mostra um tubarão rondando um jardim após um alagamento. O registro foi feito em Queensland, e viralizou, com mais de 1.400 compartilhamentos no Facebook.

Segundo o jornal The Sun, trata-se de um tubarão-touro, uma das espécies que mais atacam humanos na costa do país e considerado por especialistas um dos tubarões mais perigosos do mundo.

"Outro dia selvagem na Gold Coast", escreveu Timothee Morrison Dufour, na publicação na rede social, o que mostra o horror da situação.

O site australiano News.com.au especula que o animal conseguiu chegar até a porta da casa de Timothee através de um canal, após fortes chuvas alagarem a região.

Tubarões-touro podem chegar a 3,5 m e são considerados especialistas em nadar em águas rasas. São classificados informalmente como "primos" do tubarão-branco e do tubarão-tigre, porém muito mais esquentados.

Como as fortes chuvas na região devem continuar, segundo especialistas, é possível que outros avistamentos perturbadores do tipo sejam relatados.