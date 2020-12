Mulher agarra cobra para salvar cãozinho: veja o vídeo

A dona de um cãozinho de 9 semanas de idade levou um susto ao vê-lo ser atacado por uma cobra píton e teve que lutar contra o réptil para salvar o cachorro. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (27), no quintal de casa da proprietária, em Queensland, na Austrália. As informações são do site UOL.

O vídeo do momento do ataque da cobra foi compartilhado nas redes sociais e mostra que a píton se escondia em um pé de pimenta do quintal dos fundos da residência. A predadora dá um bote veloz no filhote de cão.

A cobra se enrola por todo o corpo do cachorro, que se chama Jasper. A dona, identificada como Michelle van Schouwen, não pensa duas vezes e, assim que ouve os gritos do mascote, corre para socorrê-lo. "Foi só pânico, então corri e quando cheguei ao quintal, meio que congelei e gritei. Vi a píton envolvendo-se em torno dele. Eu só queria livrá-lo disso e queria ver como Jasper estava", relatou Michelle, segundo o site britânico Daily Star.

Leia também: Sucuri de aproximadamente 7 metros é flagrada digerindo capivara

Acompanhada pela filha dela, que tem 13 anos, a dona foi até o jardim e tentou bater na cobra com um rolo de papel de embrulho de Natal. Mas o golpe não serviu para nocautear a predadora. Sem outra alternativa, a dona agarrou a píton com as próprias mãos e a girou para que ela soltasse Jasper.

O plano deu certo: a cobra se desprendeu do cachorro indefeso. Entretanto, o cãozinho ainda assim ficou com uma mordida profunda na orelha e uma escoriação que atingiu um dos pulmões. O mascote da família passa por tratamento veterinário para superar as lesões. Já a píton foi capturada e liberta em uma reserva ambiental.

Veja o vídeo:

| Autor: