Passageiros se desesperam com morte de homem com suspeita de Covid-19

Dezenas de passageiros de um voo da United Airlines viveram momentos de desespero depois de um homem morrer no avião. A mulher da vítima disse aos paramédicos que ele estava com sintomas de covid-19.

O avião, que partiu de Orlando com destino a Los Angeles, na última segunda-feira, fez um pouso de emergência em Nova Orleans após a tripulação tomar conhecimento do estado de saúde do passageiro.

A mulher do homem comentou que ele tinha um exame marcado para saber se estava ou não com a doença provocada pelo coronavírus.

Relatos de outras pessoas a bordo do avião dizem que o homem estava tremendo, suando e com dificuldade para respirar antes da decolagem. Após o pouso de emergência, médicos foram autorizados a entrar no avião, mas o passageiro foi declarado morto no hospital. Segundo a companhia aérea, o homem e a família mentiram sobre o seu estado de saúde ao preencher o formulário para o voo. Vários passageiros questionaram os protocolos da companhia após o incidente.