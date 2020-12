Vídeo: Cobras são usadas em massagens terapêuticas

A sessão de terapia provoca a liberação de diversos hormônios responsáveis pelo bem-estar dos pacientes | Foto: Divulgação

Algumas espécies de cobras passaram a ser usadas em massagens terapêuticas em diversos lugares do mundo. Apesar de muitas pessoas sentirem medo do animal, outras aproveitam os benefícios que ele pode proporcionar, especialmente para a Saúde.

Um vídeo, que passou a circular nas redes sociais, mostra um tipo de massagem feita com diversos tipos de cobras, inclusive pítons, que rastejam pelas costas dos pacientes e auxiliam na liberação de diversos hormônios importantes para a saúde como endorfina e oxitocina, que provocam sensação de bem-estar. As informações são do CBS New York.

Veja o vídeo:

