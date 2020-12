Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí após terremoto

O vulcão Kilauea, localizado no Estado norte-americano do Havaí, entrou em erupção na noite de domingo (20), de acordo com um alerta do Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), fato seguido por um terremoto que atingiu o flanco sul do vulcão.

O Observatório de Vulcões do Havaí (HVO) registrou um terremoto de magnitude 4,4 graus localizado abaixo do flanco sul do vulcão Kilauea, que fica na Big Island, uma das ilhas que formam o Havaí, às 22h36 do horário local, de acordo com o alerta.

A erupção começou quando diversas fissuras se abriram nas paredes da cratera Halemaumau, disse o USGS.

Uma foto do USGS mostrou o pico do Kilauea iluminado pela lava quente e uma coluna de vapor e gás irrompendo do vulcão. A erupção foi relatada na cratera Halemaumau do vulcão, disse a Agência de Defesa Civil do condado do Havaí em um tuíte na manhã desta segunda-feira (21), pedindo aos moradores que ficassem em casa.

"Ventos alísios empurrarão toda e qualquer cinza impregnada rumo ao sudoeste. Uma precipitação é provável no distrito de Kau de Wood Valley, Pahala, Naalehu e Ocean View", acrescentou o tuíte.

*Com informações do R7