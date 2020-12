Mensagem de Natal de Maduro gera revolta entre venezuelanos

No final do filme publicitário, aparece o casal presidencial, Cília Flores e Nicolás Maduro | Foto: Reprodução/ Twitter

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou por meio dos canais estatais e das redes sociais, uma mensagem de fim de ano aos venezuelanos. A mensagem não agradou nem um pouco os venezuelanos, já que o país se encontra uma hiperinflação. Os venezuelanos estão reinventando os pratos natalinos com o que conseguem comprar. Até mesmo o pernil subsidiado pelo governo, que compõe um dos pratos da mesa natalina, em vez de alegria suscitou críticas e protestos.



Na publicidade, em torno de uma mesa decorada, atores e personalidades ligadas ao chavismo sorriem. Eles entoam canções típicas por meio de um passeio pela cultura de diversas regiões da Venezuela.

No final do filme publicitário, aparece o casal presidencial, Cília Flores e Nicolás Maduro, ele vestido com um "liqui-liqui", traje masculino típico do país. A primeira-dama afirma que este foi um "ano de provas superadas", enquanto o presidente garante que "este povo transforma dificuldade em canto e o canto da esperança tem um só destino: a paz e a reconciliação".

Pelas redes sociais, choveram críticas à cara produção enquanto a população aperta os cintos após o terceiro ano consecutivo de hiperinflação e de empobrecimento.

Les regalo este hermoso mensaje de Amor y Paz para nuestro pueblo. ¡Feliz Navidad para las Familias Venezolanas! https://t.co/xz7dQgRW0I — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 20, 2020

*Com informações do UOL