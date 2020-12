Jovem é adotada e descobre aos 28 anos que é uma princesa africana

Sarah foi criada por uma família em West Virginia e sempre teve paixão por dança e teatro | Foto: Reprodução Internet

Mundo - A história de Sarah Culberson parece conto de fadas da vida real. A jovem de 28 anos, adotada nos Estados Unidos, descobriu por meio de um telefonema de um tio que era herdeira do trono de um país africano.

Sarah na verdade é uma princesa de Serra Leoa. A verdadeira história dela é quase a mesma do filme “O Diário da Princesa”, com Anne Hathaway, da Disney.

Pais biológicos

Ela teve uma infância relativamente normal. Nunca falou dos pais porque tinha menos de um ano quando foi adotada.

O pai biológico Joseph Konia foi estudar nos EUA e acabou se envolvendo com sua mãe, uma garçonete. Ela engravidou e os dois não puderam cuidar do bebê. Foi então que decidiram colocá-la para adoção em 1978, quando Sarah nasceu. Ela foi criada por uma família branca em West Virginia e sempre teve paixão por dança e teatro.

Investigação

Foi Sarah quem começou a investigar sua família biológica. A busca resultou no telefonema do tio. Ele informou que o pai de Sarah ainda está vivo e que ela é a atual herdeira do trono de Serra Leoa.

Sarah também descobriu que mãe havia falecido há 17 anos e que a família do pai estava na busca da filha desde então.

Princesa do povo

A princesa foi para Serra Leoa em 2004 e foi conquistado o carinho da comunidade. Hoje ela é uma governante próxima de seu povo. Sarah se tornou a porta-voz dos cidadãos ao liderar discussões em todo o mundo em busca de parceiros para ajudar a situação dos habitantes.

Recentemente, ela publicou um livro sobre a viagem à África e já está preparando uma série de animação sobre sua história.

*Com informações do Só Notícia Boa.

Leia mais:

Finalista: pesquisadora negra associa trabalho com princesas



'The Crown': princesa Diana aparece em vídeo que anuncia 4° temporada