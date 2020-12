EUA vão exigir teste negativo a passageiros do Reino Unido

Autoridades norte-americanos informaram nessa quinta-feira (24) que o país vai exigir aos passageiros procedentes do Reino Unido teste negativo da covid-19 antes de embarcarem em um voo. A medida, já adotada por outros países, será tomada porque uma nova variante do novo coronavírus está se espalhando no Reino Unido.

Os passageiros provenientes do Reino Unido terão de obter um teste negativo três dias antes de sua viagem e fornecer os resultados à companhia aérea.

As autoridades informaram que a medida entrará em vigor na segunda-feira.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.731.936 mortos resultantes de mais de 78,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.