Avó salva criança de picada de cobra fatal

De imediato, a idosa tomou as primeiras medidas de segurança e garantiu a vida da neta | Foto: Reprodução/ Internet

Uma avó teve mais um dia de heroína, na Austrália. Após ouvir um grito de socorro da netinha, de apenas três anos, a mulher viu que a criança havia sido picada por uma das cobras mais perigosas do país, a dugita.

A criança foi picada no quintal de casa, após pisar sem querer no réptil. Como o veneno do animal é bastante letal, a idosa enfaixou as pernas da neta com pressão e deixou-as esticadas enquanto ligava para o socorro.

De acordo com a mãe da criança, Holly Carna, a equipe de atendimento relatou que a ação da idosa salvou a vida da criança.

Outros casos

O EM TEMPO costumar noticiar casos bizarros normalmente. Um desses casos é até difícil de acreditar, de tão impressionante que é. Na foto, mostra pai e filho nadando com uma enorme píton . O vídeo viralizou nas redes sociais. A gravação foi feita em Balik Pulau, na Malásia, onde Mohd Redzuan e sua família moram com seis pítons de estimação.

Outro caso mostra que mulher captura cobra mais venenosa do mundo com próprias mãos . De acordo com o The Animal Facts, este animal pode chegar a medir 5,5 metros e pesar até 6 kg. Na gravação, uma mulher manipula o réptil de forma arriscada até tirá-lo de um cômodo.

Leia Mais:

Vídeo: Gato se finge de morto para não ser picado por cobra

No AM, serpente é o principal animal peçonhento causador de acidentes