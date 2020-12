Papai Noel infectado com coronavírus causa 18 mortes em asilo

O surto teria acontecido após a visita do homem vestido com os trajes tradicionais de São Nicolau | Foto: Reprodução

A visita de um homem vestido de Papai Noel deixou ao menos 18 residentes mortos em um asilo da Bélgica. Segundo a imprensa local, o personagem visitou o local sem saber que estava infectado com o coronavírus.

O surto teria acontecido após a visita do homem vestido com os trajes tradicionais de São Nicolau, que deu origem a lenda do Papai Noel, e Zwarte Piet, um personagem assistente de São Nicolau.

Alguns moradores do asilo estavam sem a proteção facial. Além disso, ainda de acordo com a imprensa local, havia pouca ventilação no local do encontro e não foi mantido o distanciamento social.

Apesar disso, um dos principais virologistas da Bélgica, Marc Van Ranst, da universidade KU Leuven, não acredita que uma pessoa só tenha sido capaz de causar tantas infecções.

*Com informações do SBT News

