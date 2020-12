Nocaute imediato: canguru derruba homem que tentou afungentá-lo

Um canguru mostrou não se intimidar com um homem enquanto estava no terreno da casa dele, em South West Rocks (Nova Gales do Sul, Austrália). O animal derrubou Mitchell Robinson com apenas um golpe na última sexta-feira (25).

"Ele era enorme. Era um grande macho com peito forte", disse ao Daily Mail o homem. O canguru foi encontrado no jardim cavando buracos. O dono da casa tentou afugentar o animal, sem sucesso. Pelo contrário: o animal reagiu e partiu para cima dele, que foi derrubado com apenas uma patada.

Mitchell teve apenas uma fratura no braço, apesar do susto. "Eles têm enormes garras nas patas dianteiras que usam para se fixar e as patas traseiras têm força para chutar", disse Chad Staples, funcionário do parque selvagem de Featherdale, ao Daily Mail.

Veja o vídeo:

| Autor:





Leia mais em:

Jacaré ataca bombeiro durante resgate em condomínio; veja vídeo

Ao tentar salvar cachorro, homem morre eletrocutado no Porto de Manaus