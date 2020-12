Cobra com picada que mata pessoa em 30 minutos é capturada em praia

Uma cobra marrom foi capturada na região Mooloolaba, na Austrália. O animal é conhecido por ser de um dos tipos que mais mata no país. Ao perceberem a presença da serpente, banhistas chamaram o capturador profissional Stuart McKenzie. As informações são do tabloide inglês "Daily Mail".

Segundo tabloide, a cobra chegou a nadar no mar antes de se esconder em um buraco na praia. Ela tinha cerca de dois metros de comprimento, podendo crescer até 2,5 metros. Além disso, a sua picada pode matar uma pessoa em apenas 30 minutos.

Veja o vídeo:

