Vídeo mostra cobra sem cabeça se preparando para atacar banhista

Mundo - Um homem registrou um momento inusitado durante um passeio na praia. A gravação mostra uma cobra sem cabeça reagindo ao contato humano enquanto tenta se defender.



No vídeo, é possível ver o animal sendo tocado várias vezes com uma raquete de tênis: “Eu a encontrei em uma praia enquanto passeava com meu cachorro. (…) Acho que foi um pássaro que fez isso. Existem também algumas aves de rapina na área”, explicou.

Os internautas se surpreenderão com a gravação, mas isso poderia ser algo bem perigoso se a cabeça da cobra ainda estivesse no lugar.

Confira o vídeo:

Ataque



Em 2018, um homem quase morreu após ser picado por uma cascavel decapitada.

O caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. A vítima foi salva após 26 doses de antídoto de veneno de cobra, segundo a BBC. Ele foi picado após pegar o corpo da cobra devido ao reflexo de mordida que pode ser desencadeado até várias horas após a sua morte.

"Só porque os animais foram decapitados, isso não significa que os nervos deixaram de funcionar. Muitos animais ectotérmicos, ou seja, de sangue frio, compartilham esta característica. Cobras em geral são bem conhecidas por reter reflexos após a morte. Os corpos de serpentes continuam se movimentando no chão mesmo depois de terem sofrido uma decapitação”, explicou Steven Beaupré, professor de biologia da Universidade de Arkansas, nos EUA, ao Live Science.

