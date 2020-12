Vídeo: Tartaruga luta para sobreviver a ataques de tubarão-tigre

| Foto: Divulgação

Brasil - Uma tartaruga marinha estava em apuros, quase sendo capturada pelas mandíbulas de um tubarão-tigre, mas conseguiu de salvar, e tudo foi registrado em vídeo que viralizou no TikTok.



O animal lutava contra o predador, que estava prestes a garantir um almoço. A história teria acabado como propõe a cadeia alimentar, se não fosse por dois homens que agiram como "anjos da guarda" para a tartaruga aflita.

Eles estavam pescando em águas caribenhas, quando viram o ataque do tubarão. Seja pelo choque da cena ou pela fofura da tartaruga, os pescadores se comoveram com o ataque e esperaram a tartaruga se aproximar do barco para salvá-la.

Os dentes afiados do tubarão-tigre estavam mordendo a parte de trás do casco, mas a tartaruga ainda se esforçava e batia as patas para se afastar do predador. A tartaruga até chegou a morder o barco para pegar um impulso, mas nada era suficiente para ela se safar do feroz tubarão. Já menos assustados com o choque e a adrenalina da cena, os pescadores perceberam que daria para salvar a tartaruga pois o tubarão havia mergulhado para longe. Então, levaram o barco para perto dela e rapidamente a tiraram da água para que ela ficasse a salvo do predador. Após um corte no vídeo, os dois pescadores aparecem para devolver a tartaruga "salva do tubarão-tigre" de volta para o mar.

Tubarões-tigre são poderosos predadores marítimos por sua capacidade de digerir quase tudo, há quem os chame de "lata de lixo do mar" por comerem quase de tudo.

Portanto, o casco da tartaruga não seria nenhum problema para o tubarão, que teve um almoço frustrado pelos pescadores.

Assista o vídeo:

| Autor:

*Com informações do UOL

Leia mais:

Vídeo mostra cobra sem cabeça se preparando para atacar banhista

Grávida salva marido de ataque de tubarão