Vídeo: Cobra escapa e faz menina pular da cadeira de rodas

Assustada, a criança joga seus pertences na cadeira e sai pulando dela | Foto: divulgação





Que susto! Uma menina nunca imaginou que uma visita ao zoológico de Cingapura seria tão emocionante. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver uma das cobras do zoológico se locomovendo pelo chão e a menina abandonando a cadeira de rodas ao pensar que seria atacada pelo réptil.

Rapidamente, a cobra da espécie Paradise Tree Snake, também conhecida como cobra voadora, avança para um cadeira de rodas na qual uma menina, aparentemente com algum problema em uma das pernas, estava sentada. Assustada, a criança joga seus pertences na cadeira e sai pulando dela.

O vídeo continua com a cobra observando o grupo no alto do encosto da cadeira. “O que devemos fazer agora?”, pergunta um observador, após cerca de 20 segundos. “Não sei”, várias outras vozes respondem, rindo.

