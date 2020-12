Argentina aprova legalização do aborto até a 14ª semana de gravidez

Com a nova legislação, a Argentina está mais uma vez na vanguarda dos direitos sociais na América Latina | Foto: Divulgação

Agora é lei. Na Argentina, as mulheres que optarem por interromper a gravidez, podem fazê-lo de forma legal, segura e gratuita no sistema de saúde. O Senado do país aprovou na madrugada desta quarta-feira (30), a legalização do aborto até a semana 14 da gestação por 39 votos a favor, 29 contra e uma abstenção.

Com a nova legislação, a Argentina está mais uma vez na vanguarda dos direitos sociais na América Latina. A partir desta quarta-feira, é o primeiro grande país da região a permitir que as mulheres decidam sobre se querem ou não ser mães, como já fizeram Uruguai, Cuba, Guiana e Guiana Francesa (e regiões como a Cidade do México).

Nas demais, há restrições totais ou parciais, como no Brasil. A iniciativa, aprovada na Câmara dos Deputados há duas semanas, prevê que as gestantes tenham acesso ao aborto legal até a 14ª semana após a assinatura do consentimento por escrito.

Também estipula um prazo máximo de dez dias entre a solicitação de interrupção da gravidez e sua realização, a fim de evitar manobras que retardem o aborto.

A decisão enterrou, assim, a lei em vigor desde 1921, que considerava a prática crime, exceto em caso de estupro ou risco de vida da mãe. Nas ruas, a maré verde, a cor símbolo do feminista no país, explodiu de alegria.

