Enfermeiro testa positivo uma semana após ser vacinado nos EUA

Um enfermeiro que trabalha nos serviços de emergência da cidade californiana de San Diego deu resultado positivo no teste para Covid-19 dias após ter sido vacinado contra a doença. A informação foi noticiada pela ABC News.



O profissional de saúde foi identificado como Matthew W., um enfermeiro de 45 anos, que recebeu a primeira dose da vacina preparada pela Pfizer-BioNTech em 18 de dezembro.

Segundo a própria vítima confessou à emissora KGTV, afiliada da rede ABC News, o único efeito colateral que sofreu após ser vacinado foi dor no braço.

Porém, seis dias depois, após fazer um turno na unidade de emergência de seu centro de saúde com pacientes com covid-19, ele sentiu calafrios, dores musculares e fadiga. Um teste no hospital confirmou que ele era positivo para a doença.

De acordo com os especialistas ouvidos pela ABC News, situações como a deste enfermeiro norte-americano são expectáveis. O infecciologista Christian Ramers indica que, provavelmente, este enfermeiro estaria já infetado antes de tomar a vacina, uma vez que o período de incubação do vírus pode ser de até duas semanas.

