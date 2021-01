Papa critica quem viajou no final do ano: "me entristeceram"

Manaus - Em vídeo divulgado neste domingo (3), o Papa Francisco criticou as pessoas que viajaram durante o Natal e Ano Novo. Segundo o líder da Igreja Católica, a ação deveria ter sido de obedecer às restrições de cada país. O isolamento social caiu bruscamente durante as festas de fim de ano em várias partes do mundo. A variação foi registrada no Amazonas, como reportou o Em Tempo.

"Eles não pensaram naqueles que estavam ficando em casa, nos problemas econômicos que atingiram várias pessoas durante o lockdown, nas pessoas doentes, apenas em sair no feriado e se divertir. Eles realmente me entristeceram", disse o Papa, no vídeo.

Embora vacinas que combatem a doença estejam sendo aprovada em todo o mundo, e até alguns países tenham iniciado a imunização, ainda não é suficiente para diminuir a quarentena. Isso porque, para que o vírus deixe de ser altamente transmissível, cerca de 70% da população deveria estar imunizada, segundo especialistas.

"Nós não sabemos o que 2021 vai nos reservar, mas o que todos podemos fazer juntos é um pouco mais de esforço para cuidarmos uns dos outros. Existe a tentação de cuidarmos apenas de nossos interesses", comentou ainda o pontífice.