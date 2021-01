Vídeo assustador: turista é mordida ao tentar tirar foto com crocodilo

momento assustador foi gravado e compartilhado na internet | Foto: Divulgação

Uma turista levou uma mordida de um crocodilo ao posar para tirar uma foto junto dos amigos ao lado do animal em Gana. O momento assustador foi gravado e compartilhado na internet.

Nas imagens, alguns dos turistas se posicionam atrás do réptil, mas a mulher acabou ficando em um lugar de alcance para ser abocanhada.

Logo no início do vídeo, o grupo flagrou o animal saindo de um lago e caminhando. A princípio eles ficaram com medo de se aproximar, até que uma das amigas se sentou na calda do crocodilo.

A atitude dez todos perderem o medo, mas o que eles não perceberam é que o animal começou a abrir a boca e preparar um bote.

Assim que a mulher mais distraída chegou perto o bastante para ser mordida, o animal rapidamente se move em direção a ela.

Assista ao vídeo do momento da mordida

