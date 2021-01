Homem salva bezerro das garras de leão faminto; veja o vídeo

Um boi consegue fugir, mas o bezerro não | Foto: Reprodução

Imagens de segurança de uma fazenda capturaram o momento em que um faminto leão é colocado para correr após pegar um bezerro. O dono do local arremessou uma espécie de tora e conseguiu tirar a presa das temidas garras do felino. As imagens foram gravadas em 2019 e ganhou as redes sociais nas últimas semanas.

As imagens surpreendem. O ataque aconteceu de madrugada. O homem se depara com um leão em busca de uma presa. Um boi consegue fugir, mas o bezerro não. No mesmo instante, o homem arremessa um objeto contra o leão e o filhote foge são e salvo.

Veja o vídeo:





