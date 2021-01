Democracia dos EUA sofre um ataque inédito, diz Biden

O presidente eleito definiu os protestantes como "pequeno grupo de extremistas destinados à baderna | Foto: Reprodução

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou como "um ataque inédito à nossa democracia" a invasão ao Capitólio, sede do Congresso americano, nesta quarta-feira (6). "Neste momento, a nossa democracia sofre um ataque inédito. Um ataque à liberdade, à civilidade, ao Capitólio", disse o presidente eleito, durante pronunciamento feito a partir do estado americano de Delaware.



"Um ataque aos representantes do povo e à polícia do Capitólio, que jurou protegê-los, um ataque aos servidores que trabalham no coração do nosso país, um ataque à lei como poucas vezes vimos", prosseguiu Biden



Manifestantes favoráveis ao presidente Donald Trump ingressaram no prédio, provocando uma paralisação da sessão de certificação da eleição de Biden e da vice-presidente eleita Kamala Harris.

O presidente eleito definiu os protestantes como "pequeno grupo de extremistas destinados à baderna"."Isso não é decente, é desordem, é caos e deve terminar agora", prosseguiu Joe Biden.

Biden pediu que Trump fosse em rede nacional de televisão e pedir o fim dos protestos. "Na melhor hipótese, as palavras de um presidente podem inspirar. No pior dos casos, elas podem incitar", disse o presidente eleito.

Protestos influenciados por Trump

Os protestos desta quarta foram estimulados por Donald Trump e aliados. O republicano não reconhece a derrota nas urnas, apontando uma suposta fraude eleitoral. Apesar das alegações e de dezenas de ações, nenhum dos pedidos de Trump para desacreditar os resultados foi aceito pela Justiça.

