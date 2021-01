Vídeo: Crocodilo gigante devora cachorro vivo em rio, veja a cena

| Foto: Divulgação

Um homem foi surpreendido com uma cena terrível envolvendo um crocodilo gigante enquanto filmava seus três cachorros em um rio, em Queensland, na Austrália. Ele brincava com seus animais quando foi surpreendido pelo ataque do réptil gigante.

Os cachorros estavam próximos da água e não perceberam a aproximação do crocodilo gigante, que saltou rapidamente, e desapareceu com um dos animais. O dono do animal filmou toda a ação do réptil.

Depois do ataque, o dono dos cachorros mandou os sobreviventes ficarem quietos e saírem da água. Após o ataque do réptil, as autoridades emitiram um alerta e pediram para a população ter cuidado em brincadeiras no rio.

Confira o momento do ataque:

