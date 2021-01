Surfista salva jovem de afogamento e imagens impressionam; confira

Mikey recebeu diversos elogios, dentre eles chamando-o de herói | Foto: Divulgação

Mundo - O surfista profissional australiano Mikey Wright fez um ato de heroísmo ao salvar uma jovem de um afogamento, numa praia do Havaí. O atleta e sua irmã Tyler Wright, que também é surfista profissional, postaram o vídeo do salvamento nas redes sociais.



Na postagem, feita no dia 1° de janeiro, Mikey recebeu diversos elogios, dentre eles chamando-o de herói.

Na gravação, é possível ver Mikey Wright correndo até as ondas fortes que arrastavam a jovem, fazendo com que ela afogasse. De longe, o surfista e as pessoas que estavam próximas a ele pensavam que se tratava de um homem. “Ele vai precisar ser salvo”, disse Mikey. Então, o atleta profissional pediu para que alguém segurasse o que dá a entender que era uma cerveja, e correu até a água.

“Você não pode salvá-lo”, uma mulher chega a dizer. Algumas pessoas que presenciaram o afogamento gritavam por ajuda e tentavam enfrentar as ondas para salvar a jovem.

A cabeça da vítima é vista várias vezes subindo e descendo para fora da água, e em determinado momento Mikey Wright consegue agarrá-la. Com isso, as ondas começam a levar os dois para fora do mar, e o surfista até se coloca contra uma forte onda que os atinge.

Pessoas que estavam próximas, incluindo a irmã de Mikey, reuniram-se para retirar ele e a jovem do mar, antes que mais ondas fortes pudessem atingi-los.

O momento heroico aconteceu numa praia da ilha de O’Ahu. No Instagram, Tyler Wright compartilhou os vídeos do salvamento, escrevendo na legenda: “Fechando o ano de 2020 com algum heroísmo de @mikeywright69”.

O surfista também compartilhou os registros, confira:

