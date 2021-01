Bebê recebe alta de hospital após 70 internado com Covid-19

Na Espanha, 66% dos mortos por esta doença entre maio e janeiro são maiores de 80 anos | Foto: Reprodução

Um bebê espanhol de apenas três meses recebeu alta médica após passar quase 70 dias internado diagnostico com Covid-19, caso ocorreu nesta sexta-feira (8).

Petru, como é chamado, nasceu em outubro, com bastante saúde, foi após ir para casa com sua mãe, que se infectou com a doença, através do seu irmão, que estava assintomático, e acabou precisando voltar ao hospital com apenas 9 dias de vida.

O recém-nascido foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica ao apresentar problemas respiratórios e logo em seguida dificuldades na alimentação.

Um vídeo do hospital mostra como, depois de 70 dias internado, todos eles na UTI, os pais levavam Petru para casa enquanto os médicos e enfermeiros se despediam entre aplausos.

Na Espanha, 66% dos mortos por esta doença entre maio e janeiro são maiores de 80 anos e a taxa de mortalidade nesta faixa etária é de 12,8%, segundo os dados divididos por idade do instituto público de saúde Carlos III.

