Indonésia confirma queda de avião com 62 passageiros

Segundo o site FlightRadar24, o avião perdeu mais de 10 mil pés de altitude em menos de um minuto de voo | Foto: Divulgação

A aeronave da empresa Sriwijaya Air que perdeu o contato com as autoridades aéreas da Indonésia na manhã deste sábado (9), quatro minutos após decolar da capital Jacarta, teve a queda confirmada. A aeronave, um Boeing 737-500, fazia o trajeto entre Jacarta e Pontianak, cerca de 1h10 de voo, ambas na Indonésia.

Segundo o site FlightRadar24, o avião perdeu mais de 10 mil pés de altitude em menos de um minuto de voo. Em nota, a companhia aérea disse que 56 passageiros e seis tripulantes estavam a bordo. Não há qualquer indício que permita determinar as causas do desaparecimento.

A aeronave perdeu comunicação com a torre de controle do aeroporto da capital indonésia por volta de 4h40 (horário de Brasília). Já na Indonésia, que está 10h na frente do Brasil, eram 14h40.

*Com informações do site SBT News

