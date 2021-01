Rainha Elizabeth e Príncipe Philip são vacinados no Reino Unido

O Reino Unido utiliza atualmente os imunizantes da Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca | Foto: Divulgação

A Rainha Elizabeth II e seu marido, príncipe Philip, duque de Edimburgo, receberam a vacina contra a Covid-19 neste sábado (9.jan). A informação foi dada pelo Palácio de Buckingham. Um médico aplicou o imunizante no casal real do Reino Unido no Castelo de Windsor.

O Reino Unido utiliza atualmente os imunizantes da Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca, porém não foi informada qual imunizante eles tomaram.

Elizabeth II tem 94 anos, e Philip, 99, e devido à idade avançada se encontram nas faixas de prioridade para a vacinação no Reino Unido, que começou em dezembro.

Cerca de 1,5 milhão de britânicos já recebeu ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus.

*Com informações do site SBT News

