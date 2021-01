China: 22 trabalhadores estão presos após explosão em mina de ouro

A China é o maior produtor mundial de ouro | Foto: Divulgação

Um grupo de 22 mineiros está retido há quase 48 horas em uma mina de ouro em construção no Leste da China, após uma explosão, informaram nessa segunda-feira (12) as autoridades chinesas, nas redes sociais.

A explosão ocorreu no domingo (10), numa mina situada em Qixia, na província de Shandong, causando danos graves na escada que dá acesso ao fundo da mina, bem como nos cabos de comunicação.

As autoridades não indicaram a profundidade em que se encontram os mineiros. A mina pertence à empresa local Shandong Wucailong Investment.

A China é o maior produtor mundial de ouro, com 11% do total extraído em 2019, segundo o Conselho Mundial do Ouro.

O país contava com mais de 3 mil minas de ouro em 2016, de acordo com estudo dos serviços geológicos chineses.

Os acidentes em minas são frequentes na China, que todos os anos registra dezenas de milhares de mortos em acidentes de trabalho.

Em dezembro, 23 mineiros morreram numa mina de carvão em Chongqing, no sudoeste do país, após um vazamento de gás.

Em setembro de 2020, 16 mineiros morreram numa mina de carvão, também localizada no município de Chongqing, devido a outro vazamento de gás.

Leia mais

Explosão em prédio no centro de Lisboa deixa cinco feridos

Pânico: veja momento que bateria de celular explode no rosto de homem