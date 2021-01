Vídeo: amazonense recebe 1ª dose da vacina contra Covid-19 no Canadá

Momento que a amazonense recebe a vacina | Foto: Reprodução/Instagram

Manaus – A amazonense Barbara Lançoni, de 23 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, Pfizer/BioNTech, na última quinta-feira (7), em Toronto, no Canadá. Em entrevista ao portal EM TEMPO , a jovem compartilhou que participa do grupo prioritário na imunização, por trabalhar na área da saúde.

“Trabalho como Personal Support Worker, uma profissão parecida com enfermeiro. Eu acompanho idosos com Covid-19, e os profissionais da saúde foram os primeiros a tomar a vacina, aqui no Canadá”, contou.

Agora, a amazonense aguarda a segunda dose da vacinação, que deve ser aplicada no dia 28 de janeiro – 21 dias após a primeira dose.

Sobre a experiência de receber a vacina, Lançoni relatou que de imediato, não sentiu nenhum sintoma, e que sequer chegou a sentir dor enquanto a imunização era aplicada. Nos dias seguintes, a profissional da saúde notou um desconforto no local da aplicação e enjoo, mas que logo passaram.

“Confesso que senti medo para tomar a vacina. Medo de ficar doente, de algo dar errado, mas acabou que tudo correu bem! Não me arrependo, e estou ansiosa para a segunda dose. E sobre os sintomas, após o terceiro dia, eu já não sentia mais nada”, comentou Lançoni.

Nascida em Manaus, Lançoni mora no Canadá com o marido há um ano. Ela utilizou seu perfil no Instagram para tirar as dúvidas sobre a vacinação do país. Na rede social, ela também divulgou o momento que recebe a vacina.

Vacinação no Canadá



A campanha de imunização no Canadá iniciou no dia 14 de dezembro, dando prioridade as asilos e profissionais da saúde. Somente no primeiro dia, 30 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina.

Além da Pfizer, o país também recebeu doses da vacina Moderna. A vacinação no Canadá é gratuita.

