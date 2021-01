Ataque aéreo de Israel contra a Síria deixa 57 pessoas mortas

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) informou, por meio de um comunicado, que 57 pessoas morreram no leste da Síria após tropas israelenses realizarem o maior ataque aéreo contra o país desde o início da guerra civil, em 2011. A agência estatal síria de notícias, Sana, confirmou o bombardeio.

De acordo com a agência, nas últimas semanas os ataques de Israel tornaram-se ainda mais intensos com a proximidade da posse de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, especialmente nos locais onde há aliados iranianos. No bombardeio que ocorreu nesta 4ª feira (13.jan), a cidade de al-Bukamal foi a mais atingida, já que é onde está o controle da fronteira (apontada como a principal rota de fuga pelo Irã) com o Iraque.

Além disso, na região encontra-se também a província de Deir al Zor, onde há presença de militares da Guarda Revolucionária do Irã, que foram atacados durante o bombardeio.